Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni Maaşları

Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5301,5_TL'dir. En düşük Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3432.04

Meslek Adı :

Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

İç Tasarımcılar Ve Dekoratörler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Sandalye, koltuk, kanepe, yatak vb. mobilyaların iskeletlerinde yay, kolon ve dolgu gereçlerini kumaş, deri gibi malzemelerle kaplama ve şekil verme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Döşeme projelerini ve montaj resimlerini incelemek,

b) İşin yapılması için gerekli malzeme listesini çıkarıp siparişini vermek,

c) Mobilya iskeletine yay, kolon, dolgu gereçleri ve yüz kaplama maddelerini takmak, düzenlemek ve bağlamak,

d) Sandalye, koltuk ve kanepe minderlerinin altına kanava veya lastik kolon bantlar germek,

e) Kaplanacak eşyanın ölçülerini almak, döşeme kumaşlarını istenilen şekillerde kesmek, dikmek ve eşyanın üstüne geçirmek ,

f) Döşemelik kumaşları örtülecek kısımlar üzerinde germek, çivilemek, dikmek veya yapıştırmak,

g) Eskimiş mobilya döşemelerini onarmak,

h) Mobilya üzerinde kullanılmak üzere yastık ve minderler yapmak,

i) Döşeme işlemi bittikten sonra kontrolünü yapmak,

j) Kullandığı makine, araç ve gereçlerin bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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