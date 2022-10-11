Mobilya Silimci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Mobilya Silimci Tanımı;
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Mobilya Silimci Maaşı Ne Kadar? 2022 Mobilya Silimci Maaşları
Mobilya Silimci maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Mobilya Silimci maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mobilya Silimci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
9112.10
Meslek Adı :
Mobilya Silimci
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu :
Temizlikçiler Ve Yardımcılar
Meslek Grubu :
Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar
Meslek Birim Grubu :
Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerinde Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Okur Yazar
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Mobilya Silimcii; şletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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