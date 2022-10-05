Mobilya Test Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mobilya Test Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Mobilya Test Makinesi Operatörü ne iş yapar, Mobilya Test Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mobilya Test Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mobilya Test Makinesi Operatörü Tanımı;

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Mobilya Test Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Mobilya Test Makinesi Operatörü Maaşları

Mobilya Test Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Mobilya Test Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mobilya Test Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.32

Meslek Adı :

Mobilya Test Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Mobilya üretim işlemleri sırasında veya sonrasında test edilmesi gereken yatak ve mobilya ürünleri ile bunları oluşturan parçaları, dayanıklılık, esneme, deformasyon, eskime, yırtılma, kalite kontrol vb. gibi yönlerden test etme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

-Mobilya Test Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mobilya test makinesini kullanıma hazırlamak,

b) Test edilecek ürünü veya materyali test işlemlerine hazırlamak,

c) Makinenin test komutları veri girişini yapmak,

d) Ürün veya materyalin test öncesi durumunu tespit ederek kaydetmek,

e) Ürün veya materyali test işlemlerine tabi tutmak,

f) Gerektiğinde makineye nezaret etmek, aksaklıkları gidermek,

g) Test sonrası materyalin durumunu tespit etmek ve raporlamak,

h) Mal alımlarında test sonucuna göre alım onayı vermek,

i) Test sonrası ürün veya materyali ilgili bölüme geri göndermek,

j) Mobilya test makinesinin küçük bakım-onarım ve yağlamasını yapmak,

k) Çalışma alanının genel temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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