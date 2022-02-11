Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni Maaşları

Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5351,5_TL'dir. En düşük Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3432.08

Meslek Adı :

Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

İç Tasarımcılar Ve Dekoratörler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Ağaç ürünlerini kullanarak çeşitli masa, sehpa, koltuk, sandalye, dolap vb ile bina içi dekorasyonunda yer alan sabit ve hareketli mobilyaların yapımında çalışan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a

) Yapılacak iş için gerekli malzeme listesini çıkarmak, maliyetini hesaplamak ve sipariş etmek,

b) Yapılacak olan eşyanın projesini çizmek veya proje hazır ise incelemek,

c) Üretimde çalışacak elemanların nitelik ve sayılarını belirlemek,

d) Eşyanın modeline göre yapılacak parçaları belirlemek,

e) Gelen malzemelerin kullanılması ve denetlenmesi için istif edilmesini sağlamak,

f) Ahşap malzemeyi keserek, yontarak, oyarak parçaları yapmak veya yaptırmak,

g) Parçaların projeye uygun şekilde birleştirilmesini, pürüzlerinin düzeltilmesini, cilalanması ve aksesuarlarının takılmasını yapmak veya yaptırmak,

h) Kullanılan alet ve makinelerin bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?