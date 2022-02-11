Mobilya ve İç Mekan Ressamı / İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Mobilya ve İç Mekan Ressamı / İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Mobilya ve İç Mekan Ressamı / İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Mobilya ve İç Mekan Ressamı / İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Mobilya ve İç Mekan Ressamı / İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Mobilya ve İç Mekan Ressamı / İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Mobilya ve İç Mekan Ressamı / İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni Maaşları

Mobilya ve İç Mekan Ressamı / İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5376,5_TL'dir. En düşük Mobilya ve İç Mekan Ressamı / İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mobilya ve İç Mekan Ressamı / İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3432.16

Meslek Adı :

Mobilya ve İç Mekan Ressamı / İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

İç Tasarımcılar Ve Dekoratörler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İç mekân dekorasyoncusunun sahip olması gereken mekân düzenlemeleri ve tasarımı ile ilgili yeterliklerini kazanmış ve kazandığı yeterlilikler doğrultusunda mekan düzenlemeleri, tasarımlar, projeler hazırlayan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mobilya ve İç Mekan Ressamı / İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Maket yapmak, Proje kroki resmi çizimi, kroki görünüşler üzerinde ölçümlendirme ve tesisat elemanlarının detay ölçülerini belirtmek,

b) Taslak yerleşim planları, taslak plan üzerinde donatı elemanlarının düzenlenmesi, donatı listesi hazırlamak,

c) Taslak cephe yönlerini belirlemek, taslak cephe görünüşlerini çizmek,cephelerde renklerin belirlenmek,

d) Cephe yönlerini belirlemek, belirlenen yönlere göre cephe görünüşlerini,belirlemek, doku, doku çalışması yapılan cepheleri renklendirmek,

e) Perspektifin bakış açısının belirlenmesi, çizimi, renk uygulamaları yapmak,

f) Donatı aksesuarları, aksesuarların mekândaki yerlerinin belirlenmesi, mobilya aksesuarlarının sembollerini belirtmek,

g) Aydınlatma aksesuarları, aydınlatma aksesuarlarının mekândaki yeri, aydınlatma aksesuarlarının yerleşim projelerinde sembollerle göstermek,

h) Mekânlarda kullanılan sıhhi tesisat aksesuarlarının, sıhhi tesisat aksesuarlarının mekândaki yerleri, sıhhi tesisat sembollerini çizmek,

i) Müşteri isteklerini listelemek,

j) Antropometrik veriler toplamak,

k) Bilgisayarda çizim programlarını kullanmak,

l) Müşteri beklenti ve isteklerini listelemek, müşteri beklenti ve istekleri doğrultusunda alternatif çözümler oluşturmak,

m) Geçici mekânda kullanılacak fonksiyonellik gereksinimlerini tespit etmek,

n) Proje üzerinde iç mekânın ve donatıların metrajını çıkarmak,

o) Mimari proje üzerinde ön keşif ve mekân üzerinde iç dekorasyon son ( kesin )

p) keşif yapmak,

q) Net resim çizmek, kesit çizmek, detay çizmek, perspektif çizmek, renk uygulaması yapmak,

r) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

s) Üst yüzeyde uygulanacak boya ve verniği belirlemek, döşeme gerecini

t) belirlemek.

u) Yapay ve doğal aydınlatma elemanlarını, alanları ve objeleri aydınlatma

v) elemanlarını çizmek,

w) Elektrik ve sıhhi tesisat elemanlarının sembollerini projelerini çizmek,

x) Yapı malzemelerini tespit etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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