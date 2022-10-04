Modelci-Ağaç Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Modelci-Ağaç görev tanımı nedir, Modelci-Ağaç ne iş yapar, Modelci-Ağaç olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Modelci-Ağaç mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Modelci-Ağaç Tanımı;

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Modelci-Ağaç Maaşı Ne Kadar? 2022 Modelci-Ağaç Maaşları

Modelci-Ağaç maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Modelci-Ağaç maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Modelci-Ağaç iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.16

Meslek Adı :

Modelci-Ağaç

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

El aletleri veya elektrikli aletler yardımıyla ağaç parçalardan çeşitli ölçülerde modeller yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Modelci (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje ve teknik resimleri inceleyerek işleyeceği ağaç parçalarını seçmek,

b) Proje ve teknik resimlerdeki ölçülere göre ağaç parçalarını işaretlemek,

c) İşaretlenen parçaları testere ile biçmek, planya, torna veya freze tezgahlarında işlemek, keski ile oymak ve matkap ile delmek gibi işlemlerle şekillendirmek,

d) İşlenen parçaları kumpas, cetvel ve diğer ölçme aletleriyle kontrol etmek,

e) Parçaları tutkal, çivi ve vidalar yardımı ile birleştirerek birbirine takmak,

f) Hazır olan modeli teknik resimle karşılaştırarak istenilen ölçülerde olup olmadığını kontrol etmek,

g) Tespit ettiği hatalı kısımları düzelterek modeli zımparalayarak cilalamak,

h) Modelleri boyamak, kırılan veya hasara uğrayan modelleri tamir etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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