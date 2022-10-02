Modelci (Ağaç-Plastik-Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Modelci (Ağaç-Plastik-Metal) görev tanımı nedir, Modelci (Ağaç-Plastik-Metal) ne iş yapar, Modelci (Ağaç-Plastik-Metal) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Modelci (Ağaç-Plastik-Metal) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Modelci (Ağaç-Plastik-Metal) Tanımı;

__

Modelci (Ağaç-Plastik-Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 Modelci (Ağaç-Plastik-Metal) Maaşları

Modelci (Ağaç-Plastik-Metal) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Modelci (Ağaç-Plastik-Metal) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Modelci (Ağaç-Plastik-Metal) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7222.24

Meslek Adı :

Modelci (Ağaç-Plastik-Metal)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalıplama tekniklerine ve döküm esaslarına uygun olarak ağaç, plastik veya metal malzemelerden makine parçaları için model üreten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Modelci (Ağaç-Plastik-Metal), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine parçasının teknik ve yapısal özelliklerini gösteren resimlerini çizmek veya çizilmiş resmi incelemek,

b) Modelde kullanılacak malzemenin cinsini ve miktarını belirlemek,

c) Teknik resim ölçülerine ve kalıplama tekniğine göre modeli yapmak,

d) Tamamlanan modeli eğe, freze, torna vb. tesviye aletleriyle düzeltmek, temizlemek,

e) Zımpara, macun, boya ve vernikleme işlemlerini yapmak,

f) Hazırlanan modelin istenen niteliklere sahip olup olmadığını ölçümler yaparak kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?