Modelist Yardımcısı(Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Modelist Yardımcısı(Tekstil) görev tanımı nedir, Modelist Yardımcısı(Tekstil) ne iş yapar, Modelist Yardımcısı(Tekstil) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Modelist Yardımcısı(Tekstil) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Modelist Yardımcısı(Tekstil) Tanımı;

Modelistlik, tekstil sektöründe özellikle dokuma ürünü kumaşlardan elde edilecek giysilerin modelist tarafından, önceden belirlenmiş uluslararası standart ölçü tablosuna göre seri üretim amaçlı model kalıbının hazırlanmasına yapan kişidir

Modelist Yardımcısı(Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2021 Modelist Yardımcısı(Tekstil) Maaşları

Modelist Yardımcısı(Tekstil) maaşı ortalama aylık 3.450 - TL’dir. En düşük Modelist Yardımcısı(Tekstil) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Modelist Yardımcısı(Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Modelist Yardımcısı(Tekstil) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Modelist Yardımcısı(Tekstil) Ne İş Yapar?

Modelist Yardımcısı(Tekstil); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: Modelistlik, tekstil sektöründe özellikle dokuma ürünü kumaşlardan elde edilecek giysilerin modelist tarafından, önceden belirlenmiş uluslararası standart ölçü tablosuna göre seri üretim amaçlı model kalıbının hazırlanmasına yapan kişidir

Modelist Yardımcısı(Tekstil) Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Modelist Yardımcısı(Tekstil) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Modelist Yardımcısı(Tekstil) mesleğinin meslek kodu 7532.32 olarak belirlenmiştir



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