Monaray Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Monaray Operatörü görev tanımı nedir, Monaray Operatörü ne iş yapar, Monaray Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Monaray Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Monaray Operatörü Tanımı;

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Monaray Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Monaray Operatörü Maaşları

Monaray Operatörü maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Monaray Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Monaray Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8343.20

Meslek Adı :

Monaray Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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