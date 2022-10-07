Monoray-Kulikar Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Monoray-Kulikar Operatörü görev tanımı nedir, Monoray-Kulikar Operatörü ne iş yapar, Monoray-Kulikar Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Monoray-Kulikar Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Monoray-Kulikar Operatörü Tanımı;

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Monoray-Kulikar Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Monoray-Kulikar Operatörü Maaşları

Monoray-Kulikar Operatörü maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Monoray-Kulikar Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Monoray-Kulikar Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.38

Meslek Adı :

Monoray-Kulikar Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Monoray-Kulikar Operatörü; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonunu planlayarak, nakliyat öncesi hazırlık yapan, monoray/kulikar ile nakliyat yapan, nakliyat sonrası işlemleri gerçekleştiren ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmalara katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Monoray-Kulikar Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yeri kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını desteklemek,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Nakliyat öncesi hazırlık yapmak,

d) Monoray ile nakliyat yapmak,

e) Kulikar ile nakliyat yapmak,

f) Nakliyat sonrası işlemleri yapmak,

g) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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