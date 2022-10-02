Monotip Harf Döküm Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Monotip Harf Döküm Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Monotip Harf Döküm Makinesi Operatörü ne iş yapar, Monotip Harf Döküm Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Monotip Harf Döküm Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Monotip Harf Döküm Makinesi Operatörü Tanımı;

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Monotip Harf Döküm Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Monotip Harf Döküm Makinesi Operatörü Maaşları

Monotip Harf Döküm Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Monotip Harf Döküm Makinesi Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Monotip Harf Döküm Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.14

Meslek Adı :

Monotip Harf Döküm Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Harflerin dökümü ve dizilmesi özel surette hazırlanmış delikli bantlarla kontrol edilen bir hurufat dökme makinesini ayarlayıp çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Monotip Harf Döküm Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Delikli bandı makinedeki yerine koymak,

b) Kağıdın ucunu kılavuzlar arasından geçirip sarma makarasına tutturmak,

c) Verilen izahata uyarak makinenin tertip çubuğunu satırların uzunluğuna göre ayarlamak,

d) Kalıp kutusunu seçip makinedeki yerine tespit etmek

e) Makine yatağındaki hurufat tutma tablalarını kilitlemek,

f) Makineyi çalıştırıp döküm işinin doğru olarak devamını gözlemek ve erimiş metal ve soğutma suyu ikmalini temin etmek,

g) Hurufat tutma tablaları dolunca veya delikli bant rulosu bitince makineyi durdurmak,

h) Hurufat tutma tablalarını çıkarıp prova basmak üzere gönderip kağıt bantları toplayıp bir yerde muhafaza etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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