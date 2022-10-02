Monotip Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Monotip Operatörü görev tanımı nedir, Monotip Operatörü ne iş yapar, Monotip Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Monotip Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Monotip Operatörü Tanımı;

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Monotip Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Monotip Operatörü Maaşları

Monotip Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Monotip Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Monotip Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.15

Meslek Adı :

Monotip Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Monotip dökümde kullanılan kağıt bantları delen bir makinenin klavyesini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Monotip Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yazıları inceleyip istenilen harflerin şekline ve puntosuna uyan klavyeyi seçerek makineye takmak,

b) Satır içindeki kelime aralarını işaretleyen ıskalayı geçirip kilitlemek,

c) Rulo halindeki kağıdı kılavuzlar arasından geçirerek makineye takmak,

d) Makineye basınçlı hava vermek,

e) Yazıyı okuyup tuşlara basarak kağıt bantı delmek,

f) Gereken satır aralıklarını bırakıp delinmiş kağıt bantı makaradan çıkarıp gerekli açıklamayla birlikte döküme göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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