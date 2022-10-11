Montör (Elektronik Cihazlar) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Montör (Elektronik Cihazlar) görev tanımı nedir, Montör (Elektronik Cihazlar) ne iş yapar, Montör (Elektronik Cihazlar) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Montör (Elektronik Cihazlar) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Montör (Elektronik Cihazlar) Tanımı;

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Montör (Elektronik Cihazlar) Maaşı Ne Kadar? 2022 Montör (Elektronik Cihazlar) Maaşları

Montör (Elektronik Cihazlar) maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Montör (Elektronik Cihazlar) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Montör (Elektronik Cihazlar) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8212.17

Meslek Adı :

Montör (Elektronik Cihazlar)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elektronik cihazlara ait parçaları monte eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Montör (Elektronik Cihazlar) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) El aletleri yardımı ile parçaları birleştirmek veya şasi üzerine monte etmek,

b) Tel irtibatını genellikle lehim kullanarak yapmak,

c) Parçaları perçinle tutturmak,

d) Kablaj şemasına bakarak çalışmak,

e) Radyo ve televizyon alıcıları ve teyp gibi belirli tip bir teçhizat üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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