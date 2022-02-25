Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi Maaşları

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 5576,5_TL'dir. En düşük Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6900_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.08

Meslek Adı :

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Benzinli, dizel yakıtı ile çalışan araçların motorlarının demonte monte, test bakım ve onarımını yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Bakım, onarım ve kurulum işlemlerinden önce hazırlıkları tamamlamak,

c) Motorda arıza varsa kaynağını tespit etmek ve onarmak,

d) Motorun bakım ve ayarlarını yaparak aşırı yakıt tüketimini önlemek,

e) Aracı yol testine hazırlamak, yol testini yapmak,

f) Yaptığı işlerle ilgili teknik raporlar hazırlamak,

g) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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