Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni görev tanımı nedir, Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni ne iş yapar, Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni Tanımı;

Benzin veya dizel yakıtı ile çalışan araçların motorlarının, ayar, bakım ve onarımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni Maaşları

Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4.500- TL’dir. En düşük Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.800- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni Ne İş Yapar?

Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sabit ve hareketli motor parçalarını tanımak,

b) Motorun çalışma ve karakteristik özelliklerini incelemek,

c) Motorda arıza varsa kaynağını saptamak ve onarmak,

d) Motorun bakım ve ayarlarını yaparak aşırı yakıt tüketimini önlemek,

e) Taşıtı yol testine hazırlamak, yol testini yapmak,

f) Yaptığı işlerle ilgili teknik raporlar hazırlamak.

g) Müşteriye motor bakımı ile ilgili tavsiyelerde bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3115.21 olarak belirlenmiştir



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