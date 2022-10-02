Motorlu Metal Kesme Makası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Motorlu Metal Kesme Makası Operatörü görev tanımı nedir, Motorlu Metal Kesme Makası Operatörü ne iş yapar, Motorlu Metal Kesme Makası Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Motorlu Metal Kesme Makası Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Motorlu Metal Kesme Makası Operatörü Tanımı;

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Motorlu Metal Kesme Makası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Motorlu Metal Kesme Makası Operatörü Maaşları

Motorlu Metal Kesme Makası Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Motorlu Metal Kesme Makası Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Motorlu Metal Kesme Makası Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.56

Meslek Adı :

Motorlu Metal Kesme Makası Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ham demir, takoz, plaka, çubuk, lama ve levha gibi sıcak yada soğuk metalleri istenilen ölçülerde ve açılarda kesen bir motorlu metal kesme makas tezgahını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Motorlu Metal Kesme Makası Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesilecek metali elle, caraskalla yada vinçle makinenin yatağına kaldırmak ve kılavuz ve tespit vidalarına göre yerleştirmek,

b) Tezgahı çalıştırmak, kesilecek metali sıkıştırmak ve metali kesmek için bıçağı aşağı indirmek,

c) Kesim için malzemenin konveyörle geldiği bir üretim bandındaki kesme makasını çalıştırabilmek,

d) Tezgahın ayarlanmasına yardım edebilmek,

e) Ölçü aletleri ile kesilen parçaları kontrol edebilmek,

f) Kestiği metalin cinsine yada kullandığı tezgahın tipine göre sınıflandırılabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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