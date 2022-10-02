Mücevher Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mücevher Ustası görev tanımı nedir, Mücevher Ustası ne iş yapar, Mücevher Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mücevher Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mücevher Ustası Tanımı;

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Mücevher Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Mücevher Ustası Maaşları

Mücevher Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mücevher Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mücevher Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.10

Meslek Adı :

Mücevher Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yüzük, iğne ve gerdanlık gibi mücevher eşyasının yapılmasında yer alan işlerin tamamını veya bir kaçını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mücevherci (Genel) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Platin, altın gümüş ve bunların alaşımlarını eriterek, erimiş metali kalıba dökmek,

b) Kalıplanmış parçaları resimlere veya diğer şartnamelere göre kesip, dövmek, tornaya tutmak ve bükmek suretiyle şekillendirmek,

c) Harfler ve dekoratif motifler hak eder ve kıymetli taşların tespiti için tırnaklar yapmak,

d) Kıymetli taşları kesip, tıraş etmek ve üzerlerine motifler hakederek, bunları yuvalarına yerleştirmek,

e) Eşyanın biten kısımlarını lehim veya zincirle birleştirip bunlara klips yahut dekoratif parçalar takmak,

f) Eşyanın yüzlerini düzeltip parlatmak,

g) Mücevheratı emaye boya veya mürekkeple şartnamelere göre muamele edebilir. Yapılacak eşyanın modellerini hazırlayabilir, mücevher eşyasını tamir edebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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