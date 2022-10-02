Mücevherat Oymacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mücevherat Oymacısı görev tanımı nedir, Mücevherat Oymacısı ne iş yapar, Mücevherat Oymacısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mücevherat Oymacısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mücevherat Oymacısı Tanımı;

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Mücevherat Oymacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Mücevherat Oymacısı Maaşları

Mücevherat Oymacısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mücevherat Oymacısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mücevherat Oymacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.08

Meslek Adı :

Mücevherat Oymacısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal eşya ve mücevher üzerine harfler ve süsleyici desenler oyan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mücevherat Oymacısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşi mengeneye geçirerek işlenmeye en uygun duruma göre mengeneyi döndürüp ve eğmek;

b) İşin yüzeyini parlatıp el aletleri kullanarak harf veya süsleyici desenler oymak,

c) Kendi desenleri veya hazır desenler üzerinde çalışabilir. Oyulmuş malzeme veya mamul maddeler üzerinde ihtisası bulunabilir ve bu suretle ayır edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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