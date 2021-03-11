Muğla Dalaman Nüfusu 2020 - 2021 | Dalaman İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Muğla Dalaman Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Muğla Dalaman nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Muğla Dalaman nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Dalaman ilçesinin bağlı bulunduğu Muğla ilinde 1 milyon 773 kişi yaşamaktadır. Muğla ili 12654 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 606 (km²) si Dalaman ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Muğla Dalaman nüfusu 43 bin 36 kişidir.

Muğla Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 773 kişidir.

Dalaman İlçe Nüfusu Kaçtır?

43 bin 36 kişidir.

Dalaman Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Muğla Dalaman Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 23,8 olarak gerçekleşmiştir.

Dalaman İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,800613 Enlem : 28,800613

Dalaman İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Muğla iline bağlı bulunan Dalaman ilçesinin telefon alan kodu 0 252 şeklinde başlamaktadır.

Dalaman ilçesinin bağlı olduğu Muğla İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Dalaman ilçesinin bağlı olduğu il olan Muğla ilinin plaka kodu 48 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020