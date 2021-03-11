Muğla Ortaca Nüfusu 2020 - 2021 | Ortaca İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Muğla Ortaca Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Muğla Ortaca nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Muğla Ortaca nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ortaca ilçesinin bağlı bulunduğu Muğla ilinde 1 milyon 773 kişi yaşamaktadır. Muğla ili 12654 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 295 (km²) si Ortaca ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Muğla Ortaca nüfusu 51 bin 737 kişidir.

Muğla Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 773 kişidir.

Ortaca İlçe Nüfusu Kaçtır?

51 bin 737 kişidir.

Ortaca Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Muğla Ortaca Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 33,6 olarak gerçekleşmiştir.

Ortaca İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,625279 Enlem : 26,625279

Ortaca İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Muğla iline bağlı bulunan Ortaca ilçesinin telefon alan kodu 0 252 şeklinde başlamaktadır.

Ortaca ilçesinin bağlı olduğu Muğla İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ortaca ilçesinin bağlı olduğu il olan Muğla ilinin plaka kodu 48 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020