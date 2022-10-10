Mukavva Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Mukavva Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) Tanımı;

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Mukavva Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) Maaşı Ne Kadar? 2022 Mukavva Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) Maaşları

Mukavva Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Mukavva Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mukavva Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8171.14

Meslek Adı :

Mukavva Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Hamuru Ve Kağıt İmalat Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kağıt hamurundan mukavva ve karton imal eden bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mukavva Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Valsleri makinedeki yerine takıp, eleklere su doldurmak,

b) Gerekli ayarları yapıp ve makineyi çalıştırmak,

c) Otomatik çalışmaya nezaret ederek kağıt hamurunun valsler arasından geçerek mukavva ve karton haline gelmesini temin etmek,

d) Mukavva ve kartonu belirli ölçülerde kesip istiflemek.

e) Makinenin bakım ve temizliğini yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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