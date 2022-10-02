Mumda Resim Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mumda Resim Yapımcısı görev tanımı nedir, Mumda Resim Yapımcısı ne iş yapar, Mumda Resim Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mumda Resim Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mumda Resim Yapımcısı Tanımı;

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Mumda Resim Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Mumda Resim Yapımcısı Maaşları

Mumda Resim Yapımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mumda Resim Yapımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mumda Resim Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7319.15

Meslek Adı :

Mumda Resim Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tasarım, eritme, tuval oluşturma, zemin renklendirme, kompozisyon yaratma, boyama, obje yerleştirme ve cila uygulama yapabilme bilgi becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mumda Resim Yapımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışmak,

b) Kompozisyonu renklendirmek,

c) Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek,

d) Tuval hazırlama ve havya tekniği uygulamak,

e) Mumda ütü tekniğini yapmak ,

f) Gril, şalama ve fön tekniğini yapmak,

g) Transfer, obje yerleştirme ve üç boyutlu tablo tasarım uygulaması yapmak,

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