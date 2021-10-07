Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, Müşteri ve İş İlanları

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı görev tanımı nedir, Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı ne iş yapar, Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı Tanımı;

Çalıştığı işyerinde şirket ürünleri ve hizmetlerine ilişkin müşterilere hizmet sunan, ihtiyaçlarına cevap veren, sorunların çözümlenmesini sağlayan ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmaları yürüten kişidir.

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı Maaşları

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı maaşı ortalama aylık 3.470 - TL’dir. En düşük Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.380 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı Ne İş Yapar?

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:





a) Çalışmalarında müşteri odaklı olmak,

b) Müşterilere teknik destek vermek,

c) Müşterilerin bakım, operasyonel ve teknik problemlerinin çözülmesine yardımcı olmak,

d) Müşterilere eğitim verilmesini sağlamak, teknik cihazların kurulumunun yapılmasını sağlamak

e) Ürün iade işlemlerini takip etmek

f) Satış sonrası destek hizmeti vermek

g) Çalıştığı işyerinin yapısına göre müşterilere danışmanlık yapmak,

h) Tüketici şikâyetlerini ve önerilerini takip etmek işlemlerini yürütmek

i) Satış sonrası müşteri ilişkilerini takip etmek

j) Müşteri ihtiyaçlarının ve şikâyetlerinin kayıtlarını tutmak, bilgi sağlamak,

k) Araştırmacı olmak, çözüm üretme becerisine sahip olmak,

l) İşyeri ile müşteri ilişkilerini yürütmek,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Büro Destek Elemanları

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı mesleğinin meslek kodu 4419.02 olarak belirlenmiştir



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