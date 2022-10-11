Mutfak Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mutfak Görevlisi görev tanımı nedir, Mutfak Görevlisi ne iş yapar, Mutfak Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mutfak Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mutfak Görevlisi Tanımı;

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Mutfak Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mutfak Görevlisi Maaşları

Mutfak Görevlisi maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Mutfak Görevlisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mutfak Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9412.06

Meslek Adı :

Mutfak Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Birim Grubu :

Mutfak Yardımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşletme ve bölüm istekleri doğrultusunda mutfak işlemlerine ilişkin taşıma işlerini yapma, servise çıkacak temiz malzemelerin hazır bulunmasını sağlama, büfelerin hazırlanması ve mutfağa geri taşınmasına yardımcı olma, servis esnasında büfedeki ürünleri takviye etme, mutfakta bulunan tüm soğuk oda, ambar ve depoların temizliğini yapma, sıcak-soğuk yemeklerin ve tatlıların ön hazırlıklarına yardımcı olma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mutfak Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çevre koruma mevzuatı hükümlerini yerine getirmek

b) Kalite yönetim sistemi düzenlemelerine uygun çalışmak c) İş organizasyonu yapmak

d) İş öncesi hazırlıkları yapmak

e) Gerekli araç-gereç ve malzemeyi hazırlamak

f) Mutfak işlemlerinin yürütülmesine yardımcı olmak

g) Yemek hazırlığına yardımcı olmak

h) Yemekleri sunuma hazırlamak

i) Mutfak malzemelerini temizlemek

j) Bölümü ile ilgili alanları temizlemek

k) Mutfağa ait oda, dolap, depo temizliğini ve düzenini sağlamak

l) Malzeme sayımına yardımcı olmak

m) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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