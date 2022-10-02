Müzik Aletleri İmalat ve Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Müzik Aletleri İmalat ve Tamircisi görev tanımı nedir, Müzik Aletleri İmalat ve Tamircisi ne iş yapar, Müzik Aletleri İmalat ve Tamircisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Müzik Aletleri İmalat ve Tamircisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Müzik Aletleri İmalat ve Tamircisi Tanımı;

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Müzik Aletleri İmalat ve Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Müzik Aletleri İmalat ve Tamircisi Maaşları

Müzik Aletleri İmalat ve Tamircisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Müzik Aletleri İmalat ve Tamircisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Müzik Aletleri İmalat ve Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7312.02

Meslek Adı :

Müzik Aletleri İmalat ve Tamircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu

: Müzik Aleti Yapımcıları Ve Akortçuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli müzik aletlerinin yapımı, bakımı ve onarımı alanında çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Müzik Aletleri İmalat ve Tamircisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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