Müzik Aletleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Müzik Aletleri Satış Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Müzik Aletleri Satış Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Müzik Aletleri Satış Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Müzik Aletleri Satış Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Müzik Aletleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Müzik Aletleri Satış Elemanı Maaşları

Müzik Aletleri Satış Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5376,5_TL'dir. En düşük Müzik Aletleri Satış Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Müzik Aletleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Kodu :

5223.46

Meslek Adı :

Müzik Aletleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Müzik aletleri ve yan ürünleri satışı yapılan işyerlerinde her türlü müzik aletini müşteriye tanıtan ve satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Müzik Aletleri Satış Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müzik aletlerinin reyon ve vitrin düzenlemelerini yapmak,

b) Müşterinin almak istediği müzik aletini müşteriye göstermek ve tanıtmak,

c) Ürünlerin kalitesi, fiyatı ve kullanımı hakkında müşteriye bilgiler vermek,

d) Ürünün müşteriye satışını gerçekleştirmek,

e) Satışı yapılan ürünlerin, garanti belgelerini doldurmak,

f) Satışı yapılan ürünlerin kullanımları hakkında müşteriye bilgi vermek,

g) Satışını gerçekleştirdiği ürünü müşteriye teslim etmek,

h) Satışını gerçekleştirdiği müzik aletleri ile ilgili varsa, müşteri şikayetlerini dinlemek ve durumu ilgililere bildirmek, aksaklıkların giderilmesini sağlamak,

i) Mağaza ve ürünlerin güvenliği konusunda hassasiyet göstermek varsa güvenlik görevlisi ile koordineli çalışmak,

j) Müzik aletlerinin zarar görmemesi için kutu ve koruyucu kılıflar kullanmak,

k) Reyondaki müzik aletlerinin tozlarını almak,

l) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak,

m) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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