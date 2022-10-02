Ney İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ney İmal Ustası görev tanımı nedir, Ney İmal Ustası ne iş yapar, Ney İmal Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ney İmal Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ney İmal Ustası Tanımı;

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Ney İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Ney İmal Ustası Maaşları

Ney İmal Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ney İmal Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ney İmal Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7312.11

Meslek Adı :

Ney İmal Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Müzik Aleti Yapımcıları Ve Akortçuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Nefesli bir çalgı türü olan neyin kamıştan imalatını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ney İmalatçısı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ney yapımı için en uygun kamışları seçmek veya sipariş etmek,

b) İnsan gırtlağına uygun olarak bilinen ney yapımında kullanılacak kamışların en az dokuz boğum olmasına dikkat etmek,

c) Kamışları uygun sıcaklıkta rengi sarıya dönüşünceye belirli bir süreyle kurumaya bırakmak,

d) Ney yapmak için kurutulmuş kamışlardan en uygun olanını seçerek hafif ateşte ısıtarak kamışın eğri yerlerini düzeltmek,

e) Başpare tarafından birinci boğum hariç diğer boğumları temizlemek.

f) Dışını kurumuş yapraklardan ve budak pürüzlerinden temizlemek, g) Neyin perdelerini (açkı) birim ölçü denilen orantıya göre belirleyip açmak,

h) Müşteri isteği doğrultusunda uygun malzemelerden başpare yapmak,

i) Açkı işi bittikten sonra Başpareyi takıp akort aletinde sağlamasını (kontrol) yapmak,

j) Neyin kırılmaması için alt ve üst uçlarına parazvane takmak,

k) Neyi uzun süre korumak amacıyla iç ve dış yüzeylerini susam veya badem yağı ile yağlamak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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