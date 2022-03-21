Nezaretçi Ustabaşı (Ayakkabı Taban İmali) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Nezaretçi Ustabaşı (Ayakkabı Taban İmali) görev tanımı nedir, Nezaretçi Ustabaşı (Ayakkabı Taban İmali) ne iş yapar, Nezaretçi Ustabaşı (Ayakkabı Taban İmali) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Nezaretçi Ustabaşı (Ayakkabı Taban İmali) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Nezaretçi Ustabaşı (Ayakkabı Taban İmali) Tanımı;

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Nezaretçi Ustabaşı (Ayakkabı Taban İmali) Maaşı Ne Kadar? 2022 Nezaretçi Ustabaşı (Ayakkabı Taban İmali) Maaşları

Nezaretçi Ustabaşı (Ayakkabı Taban İmali) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Nezaretçi Ustabaşı (Ayakkabı Taban İmali) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Nezaretçi Ustabaşı (Ayakkabı Taban İmali) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3122.23

Meslek Adı :

Nezaretçi Ustabaşı (Ayakkabı Taban İmali)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İstenilen standart ve kalitede termo (plastik) ve poliüretan (kauçuk) ayakkabı tabanların imal edilmesi ilgili işleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Nezaretçi Ustabaşı (Ayakkabı Taban İmali), işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ayakkabı tabanlarına ait alüminyum kalıpları piyasa araştırması yaparak ilgili firmalara yaptırmak,

b) Her kalıbın dış yüzüne görülecek şekilde numarasını boya ile yazdırmak,

c) Kalıpların Enjeksiyon Makinesinin yanında en uygun yere istif ettirmek,

d) Termo (plastik) ve poliüretan (kauçuk) ayakkabı tabanların istenilen standartlarda imal edilmesini sağlamak,

e) Termo taban ham maddesi oalan yarı mamul granülün imal edilmesi, stoklanması, enjeksiyon makinesinde tabanların basılması işlemlerini takip etmek,

f) İmalatı yapılan tabanların müşteri isteklerine uygun renk ve desende boyanmasını sağlamak,

g) İmalatı yapılana tabanların istenilen renkte olup olmadığını kontrol etmek,

h) Ayakkabı tabanların ambalajlanması, müşteriye teslim edilmesi işlemlerini takip etmek,

i) Makinelerin bakımlarını yapmak,

j) Kullanılan makinelerin elektrik, elektronik ve mekanik arızalarını yapmak yada yaptırmak,

k) Granül imalatı gerekse termo ve poliüretan tabanların imalat ve kalitesinden sorumlu olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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