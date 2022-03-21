Nezaretçi Ustabaşı (Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Nezaretçi Ustabaşı (Haddehane) görev tanımı nedir, Nezaretçi Ustabaşı (Haddehane) ne iş yapar, Nezaretçi Ustabaşı (Haddehane) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Nezaretçi Ustabaşı (Haddehane) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Nezaretçi Ustabaşı (Haddehane) Tanımı;

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Nezaretçi Ustabaşı (Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 Nezaretçi Ustabaşı (Haddehane) Maaşları

Nezaretçi Ustabaşı (Haddehane) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Nezaretçi Ustabaşı (Haddehane) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Nezaretçi Ustabaşı (Haddehane) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3122.14

Meslek Adı :

Nezaretçi Ustabaşı (Haddehane)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Haddehanede, iş bölümü, faaliyet planlaması ve programlaması yapma, üretimi kontrol etme, yönlendirme, sorun giderme ve üretimin sürekliliğini sağlama, çalışan personeli sevk ve idare etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Nezaretçi Ustabaşı ( Haddehane ) , İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretimde meydana gelen sorunlara çözüm getirmek,

b) Deneme üretimi sonrasında üretime başlama kararı vermek,

c) Üretimin kesintisiz ve tempolu gerçekleşmesini sağlamak,

d) Arıza anında ve planlı bakımlarda koordinasyonu sağlamak,

e) Ürün cinsine göre gerekli üretim ayarlarını yapmak, yapılmasını sağlamak,

f) Standart dışı üretimi önleyici düzenlemeler yapmak, gerekli tedbirleri almak,

g) Makinelerde meydana gelen arıza ve hasarların onarılmasını sağlamak,

h) personelin emniyeti için gerekli tedbirleri almak,

i) Haddehanede düzen ve temizliği sağlamak,

j) Kayıtları tutmak, form ve belgeleri tanzim etmek,

k) Vardiya tesliminde gerekli bilgileri aktarmak,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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