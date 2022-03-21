Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya-Şarj) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya-Şarj) Tanımı;

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Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya-Şarj) Maaşı Ne Kadar? 2022 Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya-Şarj) Maaşları

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya-Şarj) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya-Şarj) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya-Şarj) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3122.17

Meslek Adı :

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya-Şarj)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Boya hammaddeleri ve katkı maddelerinden istenen miktarda ve kalite standartlarında boya üretimine nezaret eden nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Nezaretçi ve Ustabaşı (Boya-Şarj); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :

a) Üretimde kullanılacak hammadde, yarı ürün ve katkı maddelerinin stok durumlarını kontrol etmek, üretim için gerekli olan ürün ve malzemeleri malzeme şefliğinden istemek ve gelenleri teslim almak,

b) Günlük iş programını hazırlamak, günlük üretilecek ürünün üretim kartlarını (imalat emri) sipariş önceliklerine göre sınıflandırmak,

c) Boya hammadde, yarı ürün ve katkı maddeleri, ürün kazan ve tanklarında şarj (karıştırma) işleminin yapılmasını sağlamak,

d) Stok tanklarından, üretim şarj kazan ve tanklarına hammadde basan otomatik kumanda panelini kontrol etmek, arızalı olanları ilgili servise bildirmek,

e) Üretim kazanlarına tanıtım etiketlerinin yapıştırılıp yapıştırılmadığını kontrol etmek,

f) Kazan ve tanklarda karıştırılan hammadde ve yarı ürünlerin istenilen kıvama gelene kadar karıştırılmasını sağlamak,

g) Katkı maddelerinin zamanında ilave edilmesini sağlamak,

h) Ürün numunelerini tahlile göndermek ve gereken müdahaleleri yaptırmak,

i) Üretimde kullanılacak her türlü malzemeyi zamanında temin etmek,

j) Üretimde kullanılan tüm hammaddeleri fabrika stoklarından düşmek,

k) Şarj kazan ve tanklarının temizliğini yaptırmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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