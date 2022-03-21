Nezaretçi Ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı) görev tanımı nedir, Nezaretçi Ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı) ne iş yapar, Nezaretçi Ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Nezaretçi Ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı) Tanımı;

__

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Nezaretçi Ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı) Maaşları

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Nezaretçi Ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Nezaretçi Ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3122.22

Meslek Adı :

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Giyecek imal eden bir işletmenin belirli bir ünitesindeki üretim faaliyetlerine nezaret eden ve bu ünitedeki çeşitli işlerde çalışan işçilerin faaliyetlerini kontrol ve koordine eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Nezaretçi ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim programını incelemek ve işgücü ihtiyaçlarını tespit etmek,

b) Proje şartname ve iş emirlerini incelemek ve işlemlerin sırasını tespit etmek,

c) Gerekli olan hammadde ve malzeme miktarlarını tespit etmek ve çalışma mahalline getirtmek,

d) Üretim programı gereklerini karşılayacak iş usullerini tayin etmek ve işlerin işçiler arasında taksimini sağlamak,

e) Ünitedeki işlerin, işletme dahilindeki diğer üretim ünitelerinin işleriyle koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

f) Üretim metotlarını, teçhizat performansını, mamul kalitelerini geliştirmek için tavsiyelerde bulunmak ve randımanı artırmak için çalışma şartlarında ve teçhizatın kullanılmasında değişiklikler önermek,

g) İş problemlerini analiz etmek ve çözümlemek,

h) Teşebbüsün politikaları konusunda işçilere bilgi vermek ve emniyet kurallarının uygulanmasını sağlamak,

i) Emrinde bulunan ustabaşıların çalışmalarına nezaret ve koordine etmek,

j) Terfiler, transferler, işten çıkartmalar ve disiplin gibi personel işlerinde tavsiyelerde bulunmak ve uygulamalarını sağlamak,

k) Nezaret edilen ünitenin, mamulün veya imalat metodunun tipine göre ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?