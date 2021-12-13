Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı) görev tanımı nedir, Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı) ne iş yapar, Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı) Tanımı;

Kaynak yapılan işyerinde, iş bölümü, faaliyet planlaması ve programlaması yapma, üretimi kontrol etme, yönlendirme, sorun giderme ve üretimin sürekliliğini sağlama, çalışan personeli sevk ve idare etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı) Maaşları

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı) maaşı ortalama aylık 5.800 - TL’dir. En düşük Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.800- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı) Ne İş Yapar?

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kaynak sırasında meydana gelen sorunlara çözüm getirmek,

b) Kaynağa başlama kararı vermek,

c) Kaynağın kesintisiz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak,

d) Arıza anında ve planlı bakımlarda koordinasyonu sağlamak,

e) Kaynak cinsine göre gerekli düzenlemeleri yapmak, yapılmasını sağlamak,

f) Standart dışı üretimi önleyici düzenlemeler yapmak, gerekli tedbirleri almak,

g) Kaynak makinelerinde meydana gelen arıza ve hasarların onarılmasını sağlamak,

h) Personelin emniyeti için gerekli tedbirleri almak,

i) Kaynak yapılan bölümde düzen ve temizliği sağlamak,

j) Kayıtları tutmak, form ve belgeleri tanzim etmek,

k) Vardiya tesliminde gerekli bilgileri aktarmak,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı) mesleğinin meslek kodu 7212.43 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı) maaşlarına ek sizlerde Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?