Nezaretçi Ve Ustabaşı (Rendering) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Rendering) görev tanımı nedir, Nezaretçi Ve Ustabaşı (Rendering) ne iş yapar, Nezaretçi Ve Ustabaşı (Rendering) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Nezaretçi Ve Ustabaşı (Rendering) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Rendering) Tanımı;

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Nezaretçi Ve Ustabaşı (Rendering) Maaşı Ne Kadar? 2022 Nezaretçi Ve Ustabaşı (Rendering) Maaşları

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Rendering) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Nezaretçi Ve Ustabaşı (Rendering) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Nezaretçi Ve Ustabaşı (Rendering) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3122.11

Meslek Adı :

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Rendering)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kesim sonucu oluşan yağların, yenmeyen artıkların, kemiklerin değerlendirme işlemlerini takip eden kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Nezaretçi ve Ustabaşı (Rendering), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesimhaneden gelen artıkların parçalanması ve yıkanmasına nezaret etmek,

b) Yıkanan artıkların ve kemiklerin pişirme kazanlarına doldurulmasına ve pişen malzemenin preslenmesine nezaret etmek, varsa gördüğü aksaklıkları gidermek,

c) Elde edilen kesim artığı ve kemik unlarını torbalatarak yem fabrikalarına gönderilmek üzere depolara taşıttırarak uygun şekilde istifletmek,

d) Presten elde edilen yağları dinlendirme tankına aldırmak,

e) Dinlenen yağları yağ bidonlarına doldurtarak depolara taşıtmak,

f) Kesim sonucu elde edilen iç yağlarını kazanlarda eritmek ve bidonlara aldırıp depoya taşıtmak,

g) Ürünlerin cins miktarını kayda almak, sağlık kalite kontrol şefine göndermek,

h) Makine ve çalışılan yerlerin temizliğini yaptırmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir,

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