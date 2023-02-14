Nikolai Maurer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolai Maurer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolai Maurer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolai Maurer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolai Maurer 6 Haziran 2003 tarihinde Calama şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsviçre,Şili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolai Maurer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolai Maurer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS U21 futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolai Maurer'nin Neuchâtel Xamax FCS U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolai Maurer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nikolai Maurer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolai Maurer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolai Maurer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında BEJUNE U18

1 Temmuz 2021 yılında Xamax FCS U21

Nikolai Maurer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolai Maurer şuan Neuchâtel Xamax FCS U21 takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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