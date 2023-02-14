Endrit Morina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endrit Morina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Endrit Morina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Endrit Morina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Endrit Morina 24 Ağu 2001 tarihinde Moutier şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Endrit Morina Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atlas Entertainment & Advisory yapmaktadır. Endrit Morina, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Endrit Morina'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Endrit Morina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Endrit Morina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Endrit Morina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Endrit Morina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında BEJUNE U18

1 Temmuz 2019 yılında Xamax FCS U21

5 Ocak 2021 yılında Neuchâtel Xamax

10 Ocak 2022 yılında FC Biel-Bienne

30 Haziran 2022 yılında Neuchâtel Xamax

Endrit Morina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Endrit Morina şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.