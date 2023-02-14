Alexandre Pasche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Pasche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandre Pasche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandre Pasche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandre Pasche 31 Mayıs 1991 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandre Pasche Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atalentis yapmaktadır. Alexandre Pasche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 14 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Alexandre Pasche'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandre Pasche Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexandre Pasche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandre Pasche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandre Pasche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2009 yılında BSC Young Boys

1 Ağu 2010 yılında Lausanne-Sport

30 Haziran 2012 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2012 yılında Servette FC

30 Haziran 2013 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2013 yılında Servette FC

1 Temmuz 2015 yılında Lausanne-Sport

14 Ağu 2020 yılında Neuchâtel Xamax

Alexandre Pasche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandre Pasche şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Alexandre Pasche Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U20 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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