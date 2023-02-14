Raphael Nuzzolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Nuzzolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Nuzzolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Nuzzolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Nuzzolo 5 Temmuz 1983 tarihinde Biel şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Nuzzolo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atlas Entertainment & Advisory yapmaktadır. Raphael Nuzzolo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Raphael Nuzzolo'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raphael Nuzzolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raphael Nuzzolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raphael Nuzzolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Nuzzolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Xamax

1 Temmuz 2011 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2016 yılında Neuchâtel Xamax

Raphael Nuzzolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Nuzzolo şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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