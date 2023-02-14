Aimery Pinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aimery Pinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aimery Pinga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aimery Pinga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aimery Pinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aimery Pinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aimery Pinga

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aimery Pinga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aimery Pinga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aimery Pinga 6 Ocak 1998 tarihinde Fribourg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kongo DC uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aimery Pinga Maria şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aimery Pinga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSMANAGEMENT yapmaktadır. Aimery Pinga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 21 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Aimery Pinga'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aimery Pinga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/finallypinga/

Aimery Pingaboyu ve yaşı kaç

Aimery Pinga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aimery Pinga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Aimery Pinga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aimery Pinga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında BSC YB U16

1 Temmuz 2014 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2015 yılında BSC YB U21

18 Ekim 2016 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2017 yılında FC Sion

15 Ağu 2018 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2019 yılında FC Sion

1 Eylül 2019 yılında FC Andorra

30 Haziran 2020 yılında FC Sion

2 Ağu 2021 yılında RE Virton

29 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

21 Ekim 2022 yılında Neuchâtel Xamax

Aimery Pinga kimdir

Aimery Pinga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aimery Pinga şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Schönberg, FC Fribourg, Young Boys Bern

Aimery Pinga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U21 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Aimery Pinga nereli

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