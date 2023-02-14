Luis Pedro Cavanda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Pedro Cavanda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Pedro Cavanda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Pedro Cavanda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Pedro Cavanda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Pedro Cavanda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Pedro Cavanda

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Pedro Cavanda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Pedro Cavanda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Pedro Cavanda 2 Ocak 1991 tarihinde Luanda şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Belçika,Kongo DC uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Pedro Cavanda Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Luis Pedro Cavanda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Pedro Cavanda'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Pedro Cavanda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LSP39

http://instagram.com/Lsp_Cavanda39#

http://www.facebook.com/pages/Luis-Pedro-Cavanda/112420188827345

Luis Pedro Cavandaboyu ve yaşı kaç

Luis Pedro Cavanda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Pedro Cavanda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luis Pedro Cavanda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Pedro Cavanda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Lazio U19

1 Temmuz 2010 yılında Lazio

1 Ocak 2011 yılında Torino

30 Haziran 2011 yılında Lazio

1 Ocak 2012 yılında Bari

30 Haziran 2012 yılında Lazio

14 Temmuz 2015 yılında Trabzonspor

9 Ağu 2016 yılında Galatasaray

31 Ağu 2017 yılında Standard Liège

30 Haziran 2018 yılında Galatasaray

4 Temmuz 2018 yılında Standard Liège

7 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Neuchâtel Xamax

Luis Pedro Cavanda kimdir

Luis Pedro Cavanda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Pedro Cavanda şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Standard de Liège (-2007), Lazio Roma (2007-2010)

Luis Pedro Cavanda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika takımında 21 numaralı formasıyla 10 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U21 takımında 2 numaralı formasıyla 12 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luis Pedro Cavanda nereli

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