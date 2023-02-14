Theo Guivarch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Guivarch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theo Guivarch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theo Guivarch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theo Guivarch 17 Kasım 1995 tarihinde Lorient şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theo Guivarch Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agence 442 yapmaktadır. Theo Guivarch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Theo Guivarch'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Theo Guivarch Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Theo Guivarch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theo Guivarch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theo Guivarch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Guingamp

1 Temmuz 2017 yılında Concarneau

30 Haziran 2018 yılında Guingamp

1 Temmuz 2018 yılında SO Cholet

30 Haziran 2019 yılında Guingamp

1 Temmuz 2020 yılında Rodez AF

6 Temmuz 2021 yılında Neuchâtel Xamax

Theo Guivarch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theo Guivarch şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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