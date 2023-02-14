Liridon Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liridon Berisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liridon Berisha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liridon Berisha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liridon Berisha 13 Eylül 1997 tarihinde Bülach şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liridon Berisha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Liridon Berisha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Liridon Berisha'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Liridon Berisha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lberish.a/

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Liridon Berisha Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Liridon Berisha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Liridon Berisha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liridon Berisha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2016 yılında FC Seefeld ZH

30 Haziran 2017 yılında FC Zürich U21

28 Ocak 2019 yılında SC Kriens

1 Temmuz 2021 yılında Neuchâtel Xamax

Liridon Berisha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liridon Berisha şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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