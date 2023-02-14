Frank Amoabeng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Amoabeng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frank Amoabeng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frank Amoabeng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frank Amoabeng 7 Şubat 2001 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Gana,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Frank Owusu Amoabeng şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frank Amoabeng Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOAL CLUB yapmaktadır. Frank Amoabeng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Frank Amoabeng'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Frank Amoabeng Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Frank Amoabeng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frank Amoabeng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frank Amoabeng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Novara Calcio A

1 Temmuz 2017 yılında Novara U17

1 Temmuz 2018 yılında Novara U19

2 Ekim 2020 yılında Cerignola

7 Eylül 2021 yılında Novara

17 Ocak 2023 yılında Neuchâtel Xamax

Frank Amoabeng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frank Amoabeng şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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