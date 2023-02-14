Marvin Spielmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Spielmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marvin Spielmann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marvin Spielmann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marvin Spielmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Spielmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marvin Spielmann

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marvin Spielmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marvin Spielmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marvin Spielmann 23 Şubat 1996 tarihinde Olten şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kongo DC uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marvin Spielmann Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISMA yapmaktadır. Marvin Spielmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marvin Spielmann'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marvin Spielmann Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mspielmann33

http://www.facebook.com/Marviin10frefts

Marvin Spielmannboyu ve yaşı kaç

Marvin Spielmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marvin Spielmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marvin Spielmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marvin Spielmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Aarau U18

1 Aralık 2013 yılında FC Baden 1897

30 Haziran 2014 yılında Aarau U18

1 Temmuz 2014 yılında FC Aarau

2 Temmuz 2014 yılında FC Baden 1897

30 Haziran 2015 yılında FC Aarau

6 Ocak 2016 yılında FC Wil 1900

27 Şubat 2017 yılında FC Thun

1 Temmuz 2019 yılında BSC Young Boys

12 Ocak 2022 yılında Lausanne-Sport

1 Şubat 2023 yılında Neuchâtel Xamax

30 Haziran 2023 yılında Lausanne-Sport

Marvin Spielmann kimdir

Marvin Spielmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marvin Spielmann şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Marvin Spielmann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U18 takımında 18 numaralı formasıyla 16 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Marvin Spielmann nereli

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