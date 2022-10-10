Nişasta Bazlı Şeker Rafineri Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Nişasta Bazlı Şeker Rafineri Operatörü Tanımı;

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Nişasta Bazlı Şeker Rafineri Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Nişasta Bazlı Şeker Rafineri Operatörü Maaşları

Nişasta Bazlı Şeker Rafineri Operatörü maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Nişasta Bazlı Şeker Rafineri Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Nişasta Bazlı Şeker Rafineri Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.67

Meslek Adı :

Nişasta Bazlı Şeker Rafineri Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Nişasta Bazlı Şeker Rafineri Operatörü; İSG ve çevreye ilişkin önlemleri alarak, gıda güvenilirliği, kalite ve verimlilik işlemlerini yürüten, rafineri hattını hazırlayan, yarı mamul (glikoz şurubu, dekstrozlu/ maltozlu glikoz şurubu ve benzeri) üreten, nişasta bazlı şeker ürünleri elde eden ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Nişasta Bazlı Şeker Rafineri Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği ile çevre güvenliği önlemlerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Kalite, verimlilik ve gıda güvenilirliği işlemlerini yürütmek,

d) Rafineri hattını hazırlamak,

e) Yarı mamul (glikoz şurubu, dekstrozlu/ maltozlu glikoz şurubu ve benzeri) üretmek,

f) Nişasta bazlı şeker elde etmek,

g) Nişasta bazlı ürünler elde etmek,

h) Makine ve ekipmanların periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak,

i) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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