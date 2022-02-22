Nokta Kaynak İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Nokta Kaynak İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Nokta Kaynak İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Nokta Kaynak İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Nokta Kaynak İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Nokta Kaynak İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Nokta Kaynak İşçisi Maaşları

Nokta Kaynak İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 5976,5_TL'dir. En düşük Nokta Kaynak İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7700_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Nokta Kaynak İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7212.19

Meslek Adı :

Nokta Kaynak İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Askılı veya sabit nokta kaynak makinalarını kullanarak kaynak işlemini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Nokta Kaynak İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin ayarlarını yapmak,

b) Elektrotları kontrol etmek,

c) Kroki, numune veya iş talimatına göre parçalara nokta kaynağı yapmak,

d) Kaynak işlemi sonrası gözle kontrol etmek, hataları gidermek,

e) Çapakları almak,

f) Parçaları istenilen yere istiflemek,

g) Makinenin ve çalışılan yerin temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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