Nüfus ve Vatandaşlık Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Nüfus ve Vatandaşlık Meslek Elemanı görev tanımı nedir, Nüfus ve Vatandaşlık Meslek Elemanı ne iş yapar, Nüfus ve Vatandaşlık Meslek Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Nüfus ve Vatandaşlık Meslek Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Nüfus ve Vatandaşlık Meslek Elemanı Tanımı;

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Nüfus ve Vatandaşlık Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Nüfus ve Vatandaşlık Meslek Elemanı Maaşları

Nüfus ve Vatandaşlık Meslek Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Nüfus ve Vatandaşlık Meslek Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Nüfus ve Vatandaşlık Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4110.12

Meslek Adı :

Nüfus ve Vatandaşlık Meslek Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Genel Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Genel Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

T.C. Vatandaşları ve Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan ve çeşitli nedenlerle ülkede bulunan diğer yabancı uyruklu kişilerin gerek duyduğu nüfus hizmetlerini veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Nüfus ve Vatandaşlık Meslek Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Nüfus olaylarına ilişkin form ve tutanakları düzenlemek,

b) Nüfus cüzdanlarını düzenlemek,

c) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yetkililerce düzenlenmiş tutanak belge ve resmi senet ve mahkeme ilamlarına dayanarak doğum, evlenme, ölüm, boşanma ve evlat edinme gibi nüfus olaylarına aile kütüğüne işlemek,

d) İşlemlerle ilgili yazışmaları hazırlamak, dosya ve kütükleri tutmak,

e) Vasiyetnamesi olanlarla, sosyal güvenlik kuruluşundan maaş almakta iken ölen, evlenen, kaydı taşınan ve çocuksuz ölenlerin ilgili kurumlara zamanında bildirilmesi için gerekli işlemleri yapmak,

f) Resmi kurum ve kuruluşlar ile kişiler tarafından istenen nüfus kayıt örneklerini çıkarmak ve yetkili kişinin onayına sunmak,

g) Askerlik çağına gelen vatandaşların listelerini çıkarmak, askerlik yükümlülüğü altında olanların vatandaşlıkla ilgili olaylarını, ölüm ve kayıt kapama ve taşınmaya ilişkin olaylar ile ad soyad yaş ve kayıt düzeltmelerini süresi içerisinde askerlik şubesi başkanlığına bildirmek üzere gereken işlemleri yapmak,

h) Cezalı nüfus olaylarına ilişkin işlemleri yapmak, i) Sürücü Belgesi düzenlemek,

j) Türk vatandaşlığının kazanılması, kaybedilmesi, çok vatandaşlık işlemlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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