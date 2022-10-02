Obje İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Obje İmalatçısı görev tanımı nedir, Obje İmalatçısı ne iş yapar, Obje İmalatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Obje İmalatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Obje İmalatçısı Tanımı;

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Obje İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Obje İmalatçısı Maaşları

Obje İmalatçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Obje İmalatçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Obje İmalatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.37

Meslek Adı :

Obje İmalatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gümüş obje imalat süreçlerinde iş organizasyonu yapan, objelerin yarı mamul, şekillendirme, işleme, cilalama ve yaldız uygulamalarını gerçekleştiren; imalatta kullandığı alet, ekipman ve makinelerin bakımını ve arıza tespitini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir. Görev ve İşlem Basamakları :

Obje İmalatçısı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre koruma ve kalite önlemlerini uygulamak

b) İş planlaması ve sipariş takibi yapmak

c) Metalin (gümüşün) gramaj takibini yapmak

d) Malzeme temin etmek

e) Objenin yarı mamul işlemleri ile ilgili, ergitme, çekme (silindir) ile astar/levha ve tel üretmek, kum dökümü yapmak (tek boyutlu), hassas (çok boyutlu) döküm yapmak,

g) Objeyi şekillendirme işlemleri ile ilgili, sıvama yapmak, mamule döverek şekil vermek, döküm tesviyesi yapmak, objenin kaynak işlemlerini yapmak

h) Objeyi işleme işlemleri ile ilgili, kakma yapmak, ajur kesmek, kalem atmak, ayna, çerçeve, tarak ve kutuların tamamlama işlemlerini yapmak,

i) Objenin cila ve yaldız işlemlerini uygulamak,

j) Makine ve ekipmanların bakım onarımını yapmak,

k) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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