Ocakçı (Eritici) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ocakçı (Eritici) görev tanımı nedir, Ocakçı (Eritici) ne iş yapar, Ocakçı (Eritici) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ocakçı (Eritici) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ocakçı (Eritici) Tanımı;

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Ocakçı (Eritici) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ocakçı (Eritici) Maaşları

Ocakçı (Eritici) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ocakçı (Eritici) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ocakçı (Eritici) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.26

Meslek Adı :

Ocakçı (Eritici)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kuyumculukta kullanılan değerli metal ve metal alaşımlarını hazırlayan, alaşımları ergiterek yarı mamule (tel veya levha) dönüştürme işlemi yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ocakçı (Eritici); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Alaşım metali ve kimyasalları belirlemek,

b) Alaşım metal oranlarını bularak maliyet çıkarmak,

c) Alaşım metallerini eriterek tel ve levha hazırlamak (Değerli metalleri tel ve astar olmak üzere iki çeşit döker. Tel olarak döktürmek çubuklar elde edilmesini sağlarken, astar olarak döktürmek plakalar elde edilmesini sağlar)

d) Sipariş formu hazırlamak,

e) Ürünü teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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