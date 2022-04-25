Odun Kömürü Ocakçısı-Orman Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Odun Kömürü Ocakçısı-Orman görev tanımı nedir, Odun Kömürü Ocakçısı-Orman ne iş yapar, Odun Kömürü Ocakçısı-Orman olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Odun Kömürü Ocakçısı-Orman mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Odun Kömürü Ocakçısı-Orman Tanımı;

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Odun Kömürü Ocakçısı-Orman Maaşı Ne Kadar? 2022 Odun Kömürü Ocakçısı-Orman Maaşları

Odun Kömürü Ocakçısı-Orman maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Odun Kömürü Ocakçısı-Orman maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Odun Kömürü Ocakçısı-Orman iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6210.11

Meslek Adı :

Odun Kömürü Ocakçısı-Orman

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Ağaç kesilen mahallerde odunları kapalı ocaklarda ağır yanma usulüyle odun kömürü haline getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Odun Kömürü Ocakçısı (Orman) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ocağı odunla doldurup, tutuşturucu maddelerle ocağı ateşlemek,

b) İstenilen ısı temin edilince ocağın tepesini kapatmak,

c) Ocaktan çıkan dumanın rengini gözleyip, ocak altındaki hava deliğini gerektiği kadar açmak veya kapatmak suretiyle kömürün yanma durumunu tanzim etmek,

d) Odun kömürü tam olarak teşekkül edince hava deliklerini kapatıp ve ateşi söndürmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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