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Odyometri Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Odyometri Sağlık Teknikeri İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren nitelikli kişidir. Odyometri Sağlık Teknikeri maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Odyometri Sağlık Teknikeri maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Odyometri Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Odyometri Sağlık Teknikeri görev tanımı nedir, Odyometri Sağlık Teknikeri ne iş yapar, Odyometri Sağlık Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Odyometri Sağlık Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Odyometri Sağlık Teknikeri Tanımı; İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren nitelikli kişidir.

Odyometri Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Odyometri Sağlık Teknikeri Maaşları

Odyometri Sağlık Teknikeri maaşı ortalama aylık 3.100 - TL’dir. En düşük Odyometri Sağlık Teknikeri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.300- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Odyometri Sağlık Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Odyometri Sağlık Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

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Odyometri Sağlık Teknikeri Ne İş Yapar?

Odyometri Sağlık Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Saf ses ve konuşma odyometrisi, immitansmetri testlerini yapmak, işitme kaybı, çeşidi, seviyesi ve hastanın kooperasyonu ile ilgili bilgileri test formuna kayıt etmek,
b) İlgili uzman tabip denetiminde; vestibüler testler ve otoakustik emisyon uygulamaları yapmak,
c) İşitme tarama programlarında ve gürültü ölçümlerinde görev almak,
ç) İşitme cihazı uygulamasına yönelik kulak kalıbı ölçüleri almak, uygun görülen cihazların kazanç ve çıkış değerlerini ölçmek ve ayarlarını yapmak,  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Odyometri Sağlık Teknikeri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlıkla İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Odyometri Sağlık Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Odyometri Sağlık Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3259.01 olarak belirlenmiştir

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